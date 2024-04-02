Монтёр пути признал вину в ДТП на ж/д переезде в Ярославской области
Монтёр пути признал вину в смертельном ДТП на ж/д переезде в Ярославской области
Ярославль, 2 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Путевой монтёр признал вину в произошедшем на железнодорожном переезде в Ярославской области ДТП с автобусом и поездом. Мужчина признал, что осознанно пустил на пути автобус, в котором в результате столкновения погибли семь человек.
«Да. Вину свою признаю полностью, явка с повинной была написана добровольно», — заявил он на допросе в СК.
По сведениям следователей, во время дежурства на переезде, исполняя обязанности дежурного, монтёр был пьян и отключил автоматическое устройство заграждения переезда.
Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля на железнодорожном переезде в Ярославской области автобус выехал на пути, когда к переезду подъезжал поезд. Машинист использовал экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. По предварительным данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, автобус застрял на переезде.
Восемь человек — водитель автобуса и семь пассажиров — погибли, машинист поезда получил травмы. О том, что дежуривший монтёр был нетрезв, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Следствие возбудило уголовное дело по признакам статьи о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем смерть. СК России поставил дело о ДТП на контроль центрального аппарата.