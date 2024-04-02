Елабуга, Татарстан, 2 апреля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате атаки дронов по Татарстану возросло до 13 человек. Об этом 2 апреля сообщили в минздраве республики.

Кадр из видео

«По состоянию на 13:00 (совпадает с мск), после взрыва в результате прилета БПЛА в ОЭЗ «Алабуга» пострадали 13 человек, студенты», — процитировало сообщение ведомства «РИА Новости».

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В республиканском минздраве уточнили, что в это число входят двое несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что число пострадавших от удара беспилотников по Елабуге в Татарстане выросло до 12 человек. При этом во многих окнах подвергшегося удару здания выбило стёкла, а в некоторых из них вылетели рамы.

В особой экономической зоне «Алабуга» утром 2 апреля сообщили об атаке двух дронов по общежитию. В здании на тот момент находились 850 человек.

От удара беспилотников также пострадал НПЗ в городе Нижнекамске. При этом система радиоэлектронной борьбы смогла перехватить один из БПЛА.