Москва, 2 апреля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Три велофестиваля пройдут в Москве в этом году. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, фестивали запланированы на весну, лето и осень.

Василий Иванов ИА REGNUM Московский весенний велофестиваль

«В 2024 году проведем три велофестиваля — весной, летом и осенью, — цитирует Ликсутова телеграм-канал столичного департамента транспорта. — Приходите с друзьями и близкими».

Фестивали запланированы на 18 мая, 6 июля и 14 сентября. Как отметил Максим Ликсутов, регистрация на весенний велофестиваль откроется в ближайшее время. «Он пройдет в традиционном и полюбившемся всем формате — с мероприятиями на старте и финише, а также велопрогулкой», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.