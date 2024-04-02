Каир, 2 апреля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принёс конституционную присягу перед членами палаты представителей и вступил в должность главы государства в третий раз. Церемония инаугурации состоялась 2 апреля в новой административной столице Египта. Трансляцию вели на сайте канцелярии президента.

President Of Russia/Global Look Press Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

Глава государства поклялся оставаться верным работе, держа в фокусе интересы народа и интересы страны.

«Торжественно клянусь Всемогущим Богом, что на своем посту буду работать над сохранением республиканского строя в Египте, уважать конституцию и иные законы страны, всецело заботиться об интересах народа, а также охранять суверенитет государства и его территориальную целостность», — сказал ас-Сиси.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам прошедших в Египте 10–12 декабря выборов ас-Сиси избрали на новый срок. Явка составила 66,8%, за действующего главу государства проголосовали чуть менее 90% граждан.

Президент России Владимир Путин 18 декабря поздравил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси с победой на выборах президента Египта. Российский лидер высоко оценил личный вклад ас-Сиси в развитие отношений стратегического партнёрства между Россией и Египтом, а также подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы по развитию двусторонних связей и взаимодействия в международных делах, в том числе в рамках БРИКС.

Ас-Сиси занимает пост президента страны с 2014 года. На выборах в 2018 году его полномочия на посту главы государства продлили до 2022 года. Срок полномочий президента Египта составляет шесть лет. Он будет руководить страной до 2030 года. На состоявшихся выборах ас-Сиси выдвигал кандидатуру в третий и, согласно действующей конституции страны, последний раз.