Москва, 2 апреля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что страна находится в сложном историческом периоде, когда с момента распада СССР её хотели развалить и подчинить, а некоторые и вовсе хотели реванша за неудачи Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Об этом глава государства заявил на коллегии МВД 2 апреля.

Кадр из видео Владимир Путин

«В исторической памяти недоброжелателей многое сохраняется. Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией ещё в исторические периоды, за неудачные походы на Россию. Таких исторических примеров очень много, и, как ни странно, я с этим сталкивался. Удивительно, но факт», — поделился российский лидер.

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Россию постоянно пытались «доразвалить» после распада СССР, добавил Путин, поэтому страна находится в сложном периоде своей истории.

«Наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что ещё осталось от исторической России, то есть доразвалить её ядро, собственно, Россию, Российскую Федерацию, и подчинить всё, что останется, своим геополитическим интересам», — отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что Россия перестанет существовать, если не будет суверенной. Тогда он напомнил, что страна очень долго формировалась как многонациональная, многоконфессиональная и мультикультурная, поэтому нельзя судить о ней по одному общему знаменателю, а необходимо сохранять единство.

В марте 2024 года на встрече с военными лётчиками в Тверской области президент заявил, что, как только в России начнут реализовываться деструктивные мысли о «своих» и «чужих», страна развалится. При этом главным пострадавшим, как отметил Путин, окажется русский народ.