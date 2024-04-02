Москва, 2 апреля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Сотрудникам государственного аппарата России необходимо быть собранными и не допускать расхлябанности, заявил 2 апреля президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Никакой самоуспокоенности, тем более расхлябанности быть не может», — сказал он, отметив при этом успехи ведомства.

Путин подчеркнул, что для получения эффективного результата требуется напряжённая работа, для достижения успеха — собранность. Он призвал всех эффективно работать на своих участках. Президент напомнил, что от деятельности МВД зависит состояние общества.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в декабре 2023 года на заседании «Движения первых» призвал молодёжь не становиться бюрократами. Он также пошутил о работе чиновников, сказав, что в результате их работы постоянно на выходе получается автомат Калашникова.