Путин: выборы президента отражают настрой граждан в отношении государства
Путин: выборы президента отражают настроение граждан в отношении государства
Москва, 2 апреля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Результаты выборов президента России отражают настроение граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти. Об этом 2 апреля заявил глава государства Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.
«Я обращаю внимание, да, ваш покорный слуга был кандидатом, который получил рекордное количество голосов, но это выражает настроение граждан в отношении общества и государства в целом, всех властей, не в последнюю очередь и МВД», — заявил российский лидер.
Президент добавил, что люди пришли, проголосовали на президентских выборах. Как уточнил глава государства, это надежда людей на совместную работу органов власти и её эффективность.
Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. ЦИК 21 марта подвёл итоги голосования. По результатам обработки 100% протоколов Путин победил с итоговым результатом 87,28% (76 277 708 голосов).
По итогам выборов баллотирующиеся на пост главы государства кандидаты набрали: Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала небывалым число избирателей, проголосовавших за действующего главу государства. Итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%. Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей.
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал закономерной победу Путина на выборах. Он отметил, что люди видят результаты работы президента и верят ему. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что россияне сделали выбор в пользу сильной и успешной страны.