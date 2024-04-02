Москва, 2 апреля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Результаты выборов президента России отражают настроение граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти. Об этом 2 апреля заявил глава государства Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Кадр из видео

«Я обращаю внимание, да, ваш покорный слуга был кандидатом, который получил рекордное количество голосов, но это выражает настроение граждан в отношении общества и государства в целом, всех властей, не в последнюю очередь и МВД», — заявил российский лидер.

Президент добавил, что люди пришли, проголосовали на президентских выборах. Как уточнил глава государства, это надежда людей на совместную работу органов власти и её эффективность.

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Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. ЦИК 21 марта подвёл итоги голосования. По результатам обработки 100% протоколов Путин победил с итоговым результатом 87,28% (76 277 708 голосов).

По итогам выборов баллотирующиеся на пост главы государства кандидаты набрали: Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала небывалым число избирателей, проголосовавших за действующего главу государства. Итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%. Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал закономерной победу Путина на выборах. Он отметил, что люди видят результаты работы президента и верят ему. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что россияне сделали выбор в пользу сильной и успешной страны.