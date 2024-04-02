Путин особенно отметил работу МВД в новых регионах России
Путин: в Донбассе и Новороссии сотрудникам МВД приходится противостоять ДРГ
Москва, 2 апреля, 2024, 15:03 — ИА Регнум. В новых регионах России сотрудники МВД борются с преступностью, а также противодействуют диверсионно-разведывательным группам, заявил 2 апреля президент Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства.
Глава государства отметил, что в Донбассе и Новороссии ДРГ пытаются использовать каналы действующих там преступных групп.
«Хочу сказать спасибо всем, кто выезжает в боевые служебные командировки и несёт службу в сводных отрядах полиции, а в них плечом к плечу на боевом дежурстве люди разных национальностей, вероисповедания, практически со всей нашей большой страны», — сказал Путин.
Президент назвал защиту жителей Донбасса и Новороссии от криминальных угроз одной из важнейших задач силовых структур. Также нужно обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса.
На российских силовых структурах лежит огромная ответственность, потому что люди судят о силе российского закона во многом по работе МВД, которую нужно вести в тесном контакте с местными органами власти, подчеркнул глава государства.
Президент также отметил, что диверсанты и пособники неонацистов не должны иметь возможности под видом жителей Донбасса и Новороссии получить российские паспорта. Для этого МВД должно сделать всё, необходим предельно тщательный контроль.
На заседании расширенной коллегии МВД президент призвал ведомство повысить раскрываемость преступлений, включая те, которые совершили в прошлые годы. Нужно серьёзно усовершенствовать механизм борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.
Как сообщало ИА Регнум, 22 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские силовики купировали попытки украинских диверсионно-разведывательных групп прорваться в Россию при приближении к границам. ДРГ пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей в преддверии президентских выборов в России.