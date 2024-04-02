Москва, 2 апреля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. В Москве актёра, сыгравшего в проекте «Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе» обманули мошенники. Они представились организаторами эскорт-услуг и выманили у актёра 50 тысяч рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

31 марта в полицию обратился 38-летний актёр многих российских сериалов и полнометражных картин. Он рассказал, что 25 марта приехал в Москву из Санкт-Петербурга в командировку и остановился в квартире на Черноморском бульваре. 27 марта артист решил скрасить свой вечер и пригласить проститутку. Он ввёл соответствующий запрос в браузер и нашёл нужный сайт, выбрал девушку и позвонил на указанный номер через мессенджер. По телефону артисту сообщили, что девушка готова к нему выехать.

«Услуга будет стоить 150 000 рублей, но для начала нужно внести небольшой депозит в размере 2500 рублей. Пострадавший перевёл эту сумму на номер карты, который ему прислали в мессенджер. Вскоре ему снова позвонили, голос был мужской с кавказским акцентом. Он представился специалистом, обслуживающим программное обеспечение по вызову проституток на дом, и сообщил, что возникла проблема», — сообщил источник.

Мужчина объяснил, что из-за того, что актёр перевёл 2500 рублей, в системе произошёл какой-то сбой из-за списанной комиссии и хрупкая операционная система зависла. Спасти её мог только новый перевод в 150 000 рублей. Неизвестный заверил актёра, что деньги сразу вернутся обратно, как только система вновь заработает. Мужчина заподозрил неладное, отказался переводить деньги и положил трубку. Артист удалил чат и отправился спать. Но через несколько дней после этой ситуации ему снова позвонил незнакомец из службы поддержки. Он стал требовать деньги и угрожать актёру отправить переписку с сервисом его супруге. Незнакомец дал актёру понять, что знает адрес его прописки, а также все данные его жены и ребёнка. Актёр испугался и согласился перевести деньги.

«Через мобильное приложение банка 38-летний заявитель перевёл на указанную карту денежные средства в размере 50 000 рублей. После этого угрозы и требования продолжились, заявителя пытались вынудить перевести ещё 100 000 рублей, но он отказался. Ущерб составил 50 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению артиста проводится проверка.