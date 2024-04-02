Москва, 2 апреля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Министерству внутренних дел необходимо повысить раскрываемость преступлений, в том числе совершённых в прошлые годы, заявил 2 апреля президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

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«Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости и коррупционных, и других преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы», — сказал он.

Путин подчеркнул, что борьбу с коррупцией нужно вести последовательно, в том числе внутри системы МВД.

Президент также призвал обратить внимание на рост количества преступлений с использованием информационных технологий почти на 30%. Он сообщил, что произошло 680 тыс. таких правонарушений, ущерб от них превысил 156 млрд рублей.

«Надо серьёзно усовершенствовать механизм борьбы с правонарушениями в этой сфере, работать на опережение», — заявил Путин.

Глава государства также отметил снижение подростковой преступности в России. Он назвал это хорошим результатом и подчеркнул важность защиты молодёжи от влияния радикалов и экстремистов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Путин в ходе заседания коллегии МВД заявил о повышении раскрываемости преступлений. Он также заявил, что показатели улучшились по ряду направлений и стала виднапозитивная тенденция в этом вопросе.