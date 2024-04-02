Москва, 2 апреля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Министерству внутренних дел необходимо сделать всё, чтобы диверсанты и пособники неонацистов не смогли воспользоваться возможностью получения жителями новых регионов российских паспортов. Об этом 2 марта заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ведомства.

Кирилл Зыков/РИА Новости

В ходе выступления глава государства поручил МВД продолжать выдавать паспорта России жителям ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, указав также на важность работы с беженцами.

«Как только появляется возможность, нужно проводить буквально подомовой обход городов и посёлков. И сделать всё, чтобы не смогли, что называется, легализоваться диверсанты, пособники неонацистов, контроль должен быть самым тщательным», — сказал он.

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Как передавало ИА Регнум, ранее 2 апреля Путин сообщил, что свыше 3,2 млн жителей Донбасса и Новороссии получили паспорта России. Глава государства призвал МВД внимательно и аккуратно подходить к вопросу обращения граждан за другими документами и особенно в случаях, когда это касается семей с детьми.

Официальный представитель МВД Ирина Волк 23 февраля сообщила, что первые 29 жителей освобождённой от ВСУ Авдеевки подали заявки на получение паспортов России. По её данным, представители ведомства посетили находящихся в пунктах временного размещения людей для помощи в оформлении необходимого пакета документов.