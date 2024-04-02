Москва, 2 апреля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Готовность к чрезвычайным ситуациям необходимо постоянно наращивать. Об этом 2 апреля заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел.

РИА Новости / Павел Бедняков

«Готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать постоянно. Это касается всех служб Федерации и всех служб наших правоохранительных органов, и всех субъектов Федерации», — сказал он.

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Глава государства отметил, что это в первую очередь относится к регионам, находящимся в непосредственной близости к линии фронта в зоне проведения спецоперации.

Путин также уточнил, что ключевая роль в решении этой задачи принадлежит органам внутренних дел, имеющим значительный опыт и полномочия в сфере обеспечения общественной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта начальник Главного управления на транспорте МВД Олег Калинкин сообщил, что в России усилили меры безопасности на транспорте после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он уточнил, что сотрудники ведомства проводят досмотровые мероприятия, в которых принимают участие кинологи с собаками.

Генеральный прокурор Игорь Краснов 26 марта назвал теракт в Подмосковье новым вызовом для российской правоохранительной системы. В связи с этим глава надзорного ведомства призвал актуализировать паспорта безопасности для подобных объектов.