Минск, 2 апреля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 2 апреля, что Белоруссия готовится к войне, но воевать не хочет. Как он отметил, для армии готовят подразделения и поставляют вооружения и технику.

Alexander Zemlianichenko/AP/TASS Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне» — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — заявил белорусский лидер.

Если из недружественных стран «кто-то подвывает», значит, Белоруссия всё делает правильно, добавил Лукашенко.

«Если там нас начнут хвалить — беда», — подчеркнул он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Минск никому ничем не угрожает и не желает чужой земли.

«Нам эту дай бог обработать», — подытожил белорусский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября 2022 года, в День народного единства, Лукашенко заявил, что праздник стал ответом на новые попытки Запада разделить белорусский народ. Тогда белорусский лидер подчеркнул, что в исторической памяти граждан Белоруссии рядом с государственными праздниками Великой Победы и Днём независимости стоит отмечаемый 17 сентября День народного единства.

В марте 2024 года, в ходе встречи с Синодом Белорусской православной церкви, Лукашенко заявил, что белорусскому обществу навязывают деструктивные и разрушительные идеи вседозволенности, потребительства, бездетности и ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ). По его словам, процесс поиска веры и ответов на вопросы — встречный, поэтому Церкви нужно сделать шаг навстречу простому человеку.

Также Лукашенко заявлял, что возле границ России и Белоруссии скопились порядка 32 тыс. военнослужащих сил НАТО. Он назвал ситуацию неспокойной и отметил, что Минск ожидает продолжения наращивания альянсом активности. После этого Лукашенко поручил пресекать любые провокации на границе страны огнём на поражение.