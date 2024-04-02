Красноярск, 2 апреля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Ан-24 2 апреля после приземления в аэропорту посёлка Светлогорск в Туруханском районе Красноярского края выкатился со взлётно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокуратура Красноярского края

«На борту самолета находилось 15 пассажиров, из них двое несовершеннолетних. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — проинформировали в ведомстве.

По информации прокуроров, самолёт принадлежит авиакомпании «КрасАвиа». Он выполнял регулярный рейс из Красноярска. О пострадавших не сообщали. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований по безопасности полётов.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля в Иркутске на 3,5 часа задержали пассажирский рейс самолёта, вылетавшего во Владивосток, из-за сообщения одного из пассажиров о взрывном устройстве в багаже. После осмотра борта ничего опасного не нашли, в авиакомпании сообщили, что сообщение о бомбе оказалось первоапрельской шуткой.

Также 1 апреля пассажирский самолёт Ан-26, приземлившись в аэропорту Елизово на Камчатке, выкатился со взлётно-посадочной полосы. На борту были 23 человека, никто не пострадал.