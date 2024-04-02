Хельсинки, 2 апреля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Один школьник погиб в результате стрельбы в финской школе Виертола в Вантаа, ещё двое серьёзно пострадали. Об этом 2 апреля сообщили в МВД Финляндии.

IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

«В результате перестрелки погиб один человек, двое в настоящее время госпитализированы. О случившемся проинформированы родственники погибших», — говорится в сообщении.

Представитель финской полиции на пресс-конференции сообщил, что погиб шестиклассник, ещё двое детей получили серьезные ранения.

Как сообщало ИА Регнум, утром 2 апреля в школе Виертола в Вантаа произошла стрельба. Выстрелы в районе Виертола в Вантаа прозвучали около девяти часов утра. Сообщалось о трёх пострадавших.

На место прибыли сотрудники полиции. Прохожих попросили держаться подальше от места происшествия. По данным полиции, все участники перестрелки — несовершеннолетние. Всем им 12 лет. Подозреваемого в нападении на школу задержали.