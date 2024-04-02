Москва, 2 апреля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили десятичасовой полёт над нейтральными водами акватории Японского моря. Об этом 2 апреля сообщило Министерство обороны России.

Кадр из видео

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полёта составила около 10 часов», — заявили в ведомстве.

Ракетоносцы сопровождали истребители Су-30СМ. Как отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, полёт выполнили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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«Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, над Японским морем российские Ту-95 пролетали в октябре 2023 года. Полёт выполнили в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, лётчики российской дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей.

В феврале Ту-95МС выполнили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морями. Продолжительность полёта составила около девяти часов, истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ. Тогда же два бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полёт у Аляски.