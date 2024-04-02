Москва, 2 апреля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. В 2024 году Черноморский флот получит три малых ракетных корабля проекта «Каракурт», являющихся носителями высокоточного оружия. Об этом 2 апреля рассказал министр обороны Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил России.

Карпов Ладислав/ТАСС

Как отметил Шойгу, оборонное ведомство продолжит оснащать Военно-морской флот России кораблями — носителями высокоточного оружия большой дальности, в частности малыми ракетоносцами типа «Каракурт», для повышения его боевого потенциала.

«Головной корабль этой серии — «Циклон» — вошёл в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи. До конца года Зеленодольский завод имени А. М. Горького должен передать морякам ещё три таких корабля», — сказал он.

По словам главы Минобороны, предприятие также продолжает серийное производство патрульных кораблей проекта 22 160, строительство пятого из которых — «Виктора Великого», предназначающегося для Черноморского флота, находится на завершающей стадии.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января в Минобороны рассказали, что в 2024 году ВМФ России усилят малым ракетным кораблём «Буря» и подводной лодкой «Кронштадт». В ведомстве уточнили, что эти корабли проходили программу испытаний в Балтийском море в 2023 году.

Отмечалось, что также после завершения государственных испытаний флаг ВМФ поднимут на атомном подводном ракетном крейсере «Архангельск» проекта «Ясень-М». Он предназначен для Северного флота.