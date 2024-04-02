Елабуга, Татарстан, 2 апреля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Утром 2 апреля беспилотники атаковали объекты в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Кадр из видео

«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен», ― написал он в Telegram-канале.

Он также добавил, что в Елабуге пострадали люди. Медики оказывают им необходимую помощь.

Минниханов рекомендовал гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

В пресс-службе Особой экономической зоны (ОЭЗ) сообщили, что два беспилотника нанесли удар по общежитию «Алабуги» в 5:45 (мск). Отмечалось, что эти дроны были оснащены оборудованием стран НАТО. В результате атаки ранения получили два человека.

По уточнённым данным, атаку совершили три беспилотника. Как заявили в экстренных службах, первый дрон-камикадзе атаковал завод «Танеко» в Нижнекамске. Второй в 05:40 ― особую экономическую зону в Елабуге, третий беспилотник в 06:15 ― образовательный центр «Алабуга политех» в Елабуге.

В результате атаки на общежитие пострадали в общей сложности семь человек, в том числе двое 17-летних подростков. В Единой диспетчерской службе уточнили, что все они студенты образовательного центра «Алабуга политех».

Ранее в минздраве республики сообщили о шести пострадавших. Трёх из них госпитализировали. Их состояние медики оценивали как лёгкой или средней степени тяжести. Остальных после осмотра врачей отпустили домой.

По последним данным, в больнице остаются двое пострадавших.

Источник Telegram-канала «112» сообщил, что количество пострадавших при атаке БПЛА на Елабугу увеличилось до 12 человек.

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При атаке дрона на нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске никто не пострадал. Как заявил мэр города Рамиль Муллин, система радиоэлектронной борьбы перехватила беспилотник самолётного типа. Он не взорвался, сработала система РЭБ, которая обезвредила БПЛА. По его словам, на предприятии возгорания не произошло, также нет разрушений.

В Следственном комитете заявили, что расследуют факт обстрела Республики Татарстан со стороны вооружённых формирований Украины. Следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что все полёты украинских беспилотников на объекты инфраструктуры в России Киев планирует и согласует заранее с союзниками. Собеседник добавил, что украинские военные атакуют объекты нефтегазовой промышленности в России при помощи дронов с большей дальностью действия, в некоторые из которых интегрирована базовая форма искусственного интеллекта, которая отвечает за точность наведения.