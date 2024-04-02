Москва, 2 апреля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране увеличилось до 240 количество полигонов для тренировок войск, в том числе группировок в зоне проведения специальной военной операции. Об этом глава Минобороны заявил 2 апреля на селекторном совещании с руководством Вооружённых сил.

Александр Полегенько/ИЗВЕСТИЯ

Министр назвал развитие сети полигонов и обеспечение военных необходимыми средствами приоритетным направлением деятельности.

«Если в 2012 году мы имели не более 100 полигонов, то сегодня их 240, они позволяют решать весь комплекс задач боевой подготовки, в том числе группировок войск в районах проведения специальной военной операции. В частности, в Луганской и Донецкой Народных Республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить еще пять», — сообщил Шойгу.

Отдельно он отметил улучшенные освещённость и условия размещения на новых объектах. Продолжается совершенствование технической базы учёбы, добавил Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, первый тренировочный полигон для российских военных возвели в ЛНР в октябре 2023 года. Его оснастили новейшими тренажёрами, оборудовали учебное тактическое поле по практической отработке боя в городе с различной плотностью застройки, создали самое большое в войсках стрельбище. Одновременно на полигоне могут проходить занятия по огневой подготовке из всех видов стрелкового оружия и гранатомётов с тремя мотострелковыми батальонами. На полигоне имеются современные танкодром и автодром.