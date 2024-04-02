Елабуга, Татарстан, 2 апреля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на город Елабуга в Татарстане, увеличилось до 12, сообщил 2 апреля Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Кадр из видео

На опубликованных кадрах видны выбитые стёкла в двухэтажном здании. Во многих окнах вылетели рамы.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно о семи пострадавших в результате атаки БПЛА на Елабугу. По данным «112», в особой экономической зоне «Алабуга» в здании колледжа, которое пострадало после атаки дронов, находились 850 человек.

Утром в Единой дежурной диспетчерской службе города сообщили, что среди пострадавших пятеро учащихся колледжа — трое девушек и двое молодых людей. Они находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.

В «Алабуге» сообщили, что атака началась в 5:45 мск, два БПЛА нанесли удар по общежитию «Алабуги».

Также утром от атаки беспилотников пострадал НПЗ в городе Нижнекамске. По данным местных властей, система РЭБ перехватила один дрон.