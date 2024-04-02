Дамаск, 2 апреля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Удар по генконсульству Ирана в Сирии, приведший к гибели нескольких дипломатов и высокопоставленных военных, мог быть попыткой правительства Израиля вынудить США усилить поддержку израильской политики. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. При этом, по его мнению, маловероятно, что действующая администрация президента Джо Байдена пойдёт сейчас на жёсткие шаги против Тегерана. А действия Ирана в ответ на удар Израиля будут, скорее всего, точечными, а не полномасштабными.

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1 апреля Израиль нанёс ракетный удар по генконсульству Ирана в Сирии, сообщили СМИ. Среди погибших — два иранских генерала. Дипломатическое зданиеполностью разрушено.

Изначальную причину этого удара эксперт увидел в непростой ситуации, в которой Израиль сейчас находится из-за разногласий с США по поводу действий израильских военных в секторе Газа. Яркий пример — отказ израильской делегации от запланированного визита в США для обсуждения с Вашингтоном ожидаемого вторжения ЦАХАЛа в Рафах, на юге Газы: в Белом доме ясно указали, что «разочарованы» таким развитием событий. То есть налицо явная несогласованность. А это, по оценке Кошкина, может в любой момент обернуться гораздо более решительной публичной критикой в адрес Израиля со стороны США, что крайне нежелательно для правительства Беньямина Нетаньяху.

Именно поэтому у израильского командования могла назреть идея удара по дипломатическому представительству Ирана (общего для США и Израиля противника на Ближнем Востоке). При этом в Тель-Авиве прекрасно понимают, что без вовлечения Штатов повышать ставки в противостоянии с Тегераном, учитывая его влияние в регионе, рискованно. Отсюда — вероятная попытка столкнуть США с Ираном, отметил эксперт.

Он напомнил, что власти Сирии настроены дружественно по отношению к Ирану, а сирийская территория насыщена проиранскими силами. Именно их присутствием Израиль и обосновывает свои постоянные удары по сирийской территории. Однако удар по иранскому консульству — другое дело. Иран, безусловно, ответит на этот шаг, тогда как США сегодня в принципе не считают нужным идти на обострение с Ираном даже из-за Израиля, уверен Кошкин.

«При этом, я думаю, Иран всё-таки не готов к каким-то широкомасштабным действиям, иначе давно бы уже к ним приступил. А разовая акция, ответная пощёчина гарантирована. Иран такую возможность наверняка не упустит», — отметил эксперт.

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Тегеран оставляет за собой право ответить на удар Израиля и принудить израильские власти к ответственности. Также дипломат назвал произошедшее грубым нарушением Венской конвенции о защите прав и свобод человека. Кроме того, Тегеран призвал Совет Безопасности ООН осудить израильский удар и привлечь к ответу всех виновных в произошедшем. Постоянный представитель Ирана в ООН назвал израильский удар террористическим актом.

О неизбежности последствий этой акции для Израиля заявил президент Ирана Ибрагим Раиси.

МИД России решительно осудил эту атаку и назвал её недопустимой. Кроме того, в ведомстве настоятельно призвали израильскую сторону отказаться от провокационных силовых акций в сопредельных с ней странах, включая Сирию. Международное сообщество, по мнению российского МИДа, должно дать правовую оценку удару Израиля. Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН в связи с ударом.

Администрация президента США, по информации телеканала NBC, напрямую сообщила Тегерану, что в Вашингтоне не знали о подготовке Израилем удара по консульству в Дамаске и не участвовали в нём.

Власти Израиля, в свою очередь, распорядились усилить меры безопасности в своих дипломатических представительствах по всему миру.