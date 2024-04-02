Москва, 2 апреля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о 192 ударах Вооружённых сил России в марте по энергетическим объектам на Украине в качестве ответа на теракты Киева. Об этом глава ведомства сообщил 2 апреля на селекторном совещании с руководством Вооружённых сил.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры», — заявил Шойгу.

Министр подчеркнул, что эти действия стали ответом на попытки Киева перенести боевые действия на территорию России с помощью актов терроризма и обстрелов мирного населения. Таким образом Киев по-прежнему старается убедить Запад в способности противостоять армии России, пояснил глава Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что только за две недели в результате террористических атак ВСУ погибли 24 мирных жителя, включая двух детей. По данным главы региона, пострадали ещё 152 человека, и все они «легли на плечи» медиков, которые в течение последних двух лет работают с самыми тяжёлыми травмами и болезнями.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, унёсший жизни 144 человек и в котором 551 человек получил ранения, по информации ФСБ, связан с Украиной, в том числе потому, что исламисты не смогли бы подготовить теракт самостоятельно. В СК России сообщали о наличии доказательств связи боевиков с украинскими националистами, в частности террористы именно с Украины получили крупную сумму денег.

В Минобороны России 22 марта заявили о 49 ударах возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на обстрелы российских территорий со стороны ВСУ и попытки прорыва российской границы. Российские военные ударили по центрам принятия решений ВСУ, аэродромам, ремонтным цехам вооружения и техники, складам воздушных и морских беспилотников, складам боеприпасов и базам материально-технического обеспечения, нанесли ракетные удары по пунктам временной дислокации сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников.