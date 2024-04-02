Москва, 2 апреля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Кремль не имеет отношения к внесённому в Госдуму законопроекту о запрете иноагентам избираться в органы власти, поэтому не имеет никакой позиции в отношении этой инициативы, заявил 2 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«У нас никакой позиции нет, это не наша инициатива была», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Песков также подчеркнул, что депутаты Госдумы ещё будут обсуждать законопроект.

Как передавало ИА Регнум, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил 2 апреля о внесении на рассмотрение парламента законопроекта, запрещающего признанным иноагентами избираться в федеральные, региональные органы власти, а также в органы самоуправления. Он объяснил это тем, что многие иностранные агенты проживают за границей.

В феврале Госдума приняла закон о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов. Это в том числе касается сайтов, блогов и соцсетей. Кроме того, закон запретил рекламировать ресурсы иноагентов в СМИ. Президент России Владимир Путин 11 марта подписал закон.