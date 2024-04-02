Москва, 2 апреля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высокой степени готовности визита главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву. Об этом он сообщил на брифинге 2 апреля.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Да, он (визит. — прим. ИА Регнум) готовится, действительно высокая степень подготовки визита, последнее согласование сроков, которые будут подходить и графику господина Мадуро, и графику Путина», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в тот же день Мадуро назвал Россию примером для подражания, так как страна находится на пятом месте среди мировых экономик, а российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовиться к вхождению страны в четвёрку крупнейших экономик мира по размеру ВВП, и всё это с учётом санкций. Пример России, по мнению венесуэльского лидера, должен стать образцом для подражания. Тогда же Мадуро отметил, что планирует встречу с Путиным. Об этом политик сообщил послу России в Венесуэле Сергею Малик-Багдасарову.