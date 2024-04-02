Батайск, Ростовская область, 2 апреля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Блогершу Нелли Хомячкову (Штефан), которая во время стрима 21 марта оскорбительно высказалась в адрес российских военных — участников СВО, оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщили 2 апреля в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Кадр из видео Нелли Хомячкова (Штефан)

Решение вынес Батайский горсуд, признав Штефан виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Она признала себя виновной в полном объёме.

«Ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Жительница Батайска допустила во время стрима выражения, которые суд счёл направленными на дискредитацию ВС России и квалифицировал её действия по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 23-летняя Нелли Хомячкова 21 марта во время стрима заявила, что «вообще не понимает», зачем военные едут в зону СВО. Она заявила о своей ненависти к участникам СВО и обругала их. Также она извинилась перед жителями Украины, заявив, что российские военные должны «отойти».

После этого Следственный комитет начал проверку информации о публичных высказываниях блогерши. Позже она извинилась, пояснив, что её «просто переклинило». Она рассказала, что страдает эпилепсией и принимает препараты.