Москва, 2 апреля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Пострадавшие в теракте в «Крокус Сити Холле» подали в Следственный комитет заявление с просьбой возбудить против владельцев концертной площадки дело об оказании небезопасных услуг.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина подано в 10:00 мск 2 апреля», — заявил «РИА Новости» адвокат Игорь Трунов.

Документ подали от имени 11 потерпевших, среди них Иван Поморин, глава съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы «Пикник» в «Крокусе», а также родственники погибших при теракте.

Согласно заявлению, «Крокус» проектировали в 1998–1999 годы и открыли в 2009 году. В этой связи адвокат отметил, что с тех пор существенно поменялись требования к безопасности. Теперь в нормах предполагаются постоянные вложения существенных денег в новые системы лазерных датчиков, автоматику, системы пожаротушения, огнеупорные покрытия, отделку, пояснил Трунов.

В частности, в документе на имя Бастрыкина утверждается, что спустя несколько секунд после начала пожара в «Крокусе» загорелся занавес сцены. По мнению защиты, это может свидетельствовать о нарушении противопожарных норм. Трунов добавил, что большинство эвакуационных выходов в момент теракта и эвакуации посетителей оказались закрыты.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). СК сообщил 28 марта о получении доказательств связи террористов с украинскими националистами. В МИД 31 марта также заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России, в том числе в атаке на «Крокус Сити Холл». Москва передала Киеву по каналу через Минск ноту по антитеррору.

Четверых непосредственных исполнителей теракта арестовали, ещё пять человек, как полагает следствие, являются соучастниками. Их также отправили под арест. Басманный суд Москвы 1 апреля арестовал десятого фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокусе». Заседание суда прошло в закрытом режиме.