Ереван, 2 апреля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Армения навредит сама себе, если разрушит отношения с Россией, заявила 2 апреля «РИА Новости» депутат Национального собрания страны от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я не раз высказывалась, что курс на разрушение отношений с нашим стратегическим союзником — Россией — в первую очередь навредит Армении как в политическом, так и в экономическом плане», — сказала она.

Манукян отметила, что также в вопросе безопасности Армения столкнётся с рядом серьёзных проблем в случае разворота внешнеполитического курса.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 31 марта заявил, что для республики основными партнёрами стали США и ЕС, и Ереван продолжает укреплять экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Он призвал не считать это переломным моментом. По словам главы МИД, Армения таким образом старается укрепить безопасность.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 марта заявила, что Армению делают инструментом для исполнения очень опасных планов Запада, которые не соответствуют интересам народа республики. Она отметила, что у Москвы вызывают беспокойство встречи на высшем уровне с участием Армении, США и ЕС, так как на них прямо говорят об интересах, направленных против России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 марта подчеркнул, что стремление НАТО укрепить позиции на Кавказе, скорее всего, не будет способствовать стабильности в регионе.