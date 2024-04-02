Москва, 2 апреля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на куриные яйца, сообщило 2 апреля ведомство.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«ФАС в ряде регионов страны вышла на проверки крупных торговых сетей, в числе которых: «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан», — рассказали в контрольном органе.

Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС незамедлительно примет меры.

В ведомстве напомнили, что вне зависимости от рыночной ситуации участники всей товаропроводящей цепочки должны придерживаться ответственного, социально ориентированного поведения и не допускать необоснованного повышения цен на товары.

Ранее ФАС проверило производителей куриных яиц.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Федеральная антимонопольная служба направила во все регионы страны рекомендации о параметрах заключения соглашений о стабилизации цен на куриные яйца. Сообщалось, что такие соглашения заключили в 17 регионах. Это поспособствовало снижению цен на продукт. Соглашения могут заключать между собой региональные власти и производители, поставщики куриных яиц, а также организации торговли.

Цены на куриные яйца резко выросли в сентябре 2023 года. Всего с начала года продукт подорожал на 36,5%. В декабре средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%, в годовом выражении — на 40,3%. Рост цен вызвал озабоченность Генеральной прокуратуры и Федеральной антимонопольной службы.

При этом генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева высказала мнение, что устоявшиеся цены на яйца в промежутке от 110 до 125 рублей за десяток — справедливая цена для этого продукта.

Президент России Владимир Путин 14 декабря 2023 года объяснил рост цен на куриные яйца в стране сбоем в работе правительства. Он пообещал, что ситуацию исправят, а также извинился перед россиянами за рост стоимости на этот продукт. В январе 2024 года глава государства объяснил рост цен на яйца в стране тем, что люди их стали больше покупать, а власти вовремя не сориентировались.

Правительство 29 декабря приняло решение о беспошлинном импорте яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.