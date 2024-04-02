Донецк, 2 апреля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Город Часов Яр в ДНР, который с 2014 года был для украинской армии важным логистическим хабом, начал терять стратегическое значение для ВСУ после взятия Вооружёнными силами России под огневой контроль ведущих в город дорог. Об этом 2 апреля заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Ximena Borrazas/Global Look Press

Как он отметил в беседе с «РИА Новости», с учётом того, что российские военные находятся уже на расстоянии километра от Часова Яра, у ВСУ возникли крайне серьёзные проблемы, так как город является для них логистическим хабом, включающим в себя склады, укрепрайон и обеспечение.

«Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций», — сказал он.

По словам Кимаковского, украинские военные с 2014 года использовали Часов Яр для проведения ротации, для чего в город привозили свежие подразделения ВСУ. При этом погрузку потрёпанных в ходе боевых действий частей осуществляли в Артёмовске, а потому эти два железнодорожных узла являлись ключевыми для командования украинской армией, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Тelegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные продвигаются в направлении города Часова Яра на артёмовском направлении и им осталось 650 метров до города. Отмечалось, что украинские военные аналитики признают поражения ВСУ.

Военный эксперт Андрей Марочко 28 марта сообщил, что командование сухопутных войск украинской армии перебрасывает в район Часов Яра личные резервы, чтобы стабилизировать линию фронта. Эксперт отметил, что колонны ВСУ идут в этом направлении почти круглые сутки.

Марочко 27 марта заявил о взятии армией России под огневой контроль восточной окраины Часова Яра. По его словам, это осложнило командованию ВСУ снабжение и обеспечение фронта и ведение боёв.