Москва, 2 апреля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Инвестиции в экономику Москвы по итогам прошлого года выросли на 3,8%, до почти 6,8 трлн рублей. Об этом сообщил Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По мнению экспертов, Москва как промышленный город наращивает свои мощности.

Иван Шилов ИА Регнум Российская промышленность

Наибольшая доля инвестиций от общего объема (33%) была направлена в машины и оборудование. В строительство нежилых зданий и благоустройство было вложено 28% от всего объема, а в разработки и инновации — 17%.

«В первую очередь у нас в городе идет фокус на импортозамещение и на реновацию промышленных производств. У нас огромными темпами двигается наращивание промышленных мощностей», — заявила председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк. По ее словам, Москва — промышленный город, и она активно развивает это направление.

По данным мэра Москвы, в строительство жилой недвижимости было вложено 19% от всего объема инвестиций в город. Анна Вовк подчёркивает, что жилая застройка является драйвером экономики в целом. «Для того, чтобы запустить большие макроэкономические процессы, нужно запустить большую стройку. Индекс предпринимательской активности именно в строительной сфере отражает общее положение дел в экономике», — поясняет эксперт. Она добавила, что в Москве показатель находится на хорошем уровне — 28% общей массы инвестиций было вложено именно в возведение жилых и нежилых зданий и благоустройство земель.