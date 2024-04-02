Анкара, 2 апреля, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Турция с 15 апреля расширит перечень документов, необходимых для продления вида на жительство (ВНЖ), сообщило турецкое Управление по делам миграции.

Christoph Reichwein/Global Look Press

«Управлению будет запрашивать адрес UETS [национальной системы электронного оповещения] для подачи заявлений на продление вида на жительство, а с 15 апреля 2024 года иностранцы должны будут приложить форму UETS к своему заявлению в день собеседования», — говорится в сообщении.

Так, желающим продлить ВНЖ необходимо предоставить адрес национальной системы электронного оповещения. Получить его можно, обратившись с заявлением в отделения почты. Там потребуется паспорт, действующий ВНЖ, номер телефона и электронная почта. Иностранцы, у которых есть электронная подпись, могут получить UETS онлайн.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года получение иностранцами первичного ВНЖ в Стамбуле сделали возможным только в крайних случаях. К таким отнесли обеспечение безопасности лиц, лечение, обучение. Ещё в марте 2023 года 39 муниципалитетов Стамбула закрыли для получения иностранцами ВНЖ.

По данным Ассоциации туроператоров России, Стамбул в июле 2023 года стал самым популярным транзитным городом у россиян. Второе и третье места заняли Дубай (ОАЭ) и Доха (Катар).