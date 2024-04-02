Москва, 2 апреля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км. Видео опубликовано 2 апреля в Telegram-канале концерна.

Кадр из видео

На кадрах показано, как беспилотник взлетает и направляется к цели. Затем видно, как дрон поражает заданные объекты, происходит взрыв.

«В нашем видео мы представляем использование дронов-камикадзе семейства «Куб» с различными заданиями и в разных условиях», ― говорится в сообщении.

В концерне уточнили, что беспилотник поражает цели на расстояниях до 50 км и свыше 50 км.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878631" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, госкорпорация «Ростех» собирается кратно нарастить выпуск дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также беспилотников «Тахион» и «Гранат» благодаря расширению производственных мощностей.

Американское издание Newsweek написало, что российские модернизированные ударные беспилотные летательные аппараты «Куб» станут настоящим ночным кошмаром для Украины. Авторы публикации отметили, что обновлённая версия дрона обеспечит мощный удар по целям на Украине.

В зоне СВО 21 марта заметили российскую «матку» беспилотников «Пчёлка». Дрон является платформой для подъёма коптеров, который позволяет наносить удары по тылам с помощью повышения дальности действия носимых им беспилотников.

Пресс-служба концерна «Калашников» 15 февраля сообщила, что производящая беспилотники Supercam и «Тахион» компания «Ижевские беспилотные системы» в десять раз увеличит выпуск продукции в 2024 году. Нарастить производство позволит ввод в эксплуатацию нового производственного цеха.