Москва, 2 апреля, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения экипажами ударных вертолётов Ка-52 Вооружённых сил России диверсионно-разведывательной группы украинских войск на купянском направлении опубликовало 2 апреля Министерство обороны.

Алексей Майшев/РИА Новости

Как рассказал командир экипажа Ка-52 с позывным Атлант, вертолётчикам поставили задачу уничтожить диверсионную группу ВСУ.

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«Выполнили взлёт, полёт на предельно малой высоте с учётом складок местности, прикрываясь ими. Авиационный наводчик выполнял корректировку экипажа, подсказывал нам в эфир о передвижениях диверсионной группы», — сказал он.

По словам военного, затем экипажи выпустили по цели с кабрирования неуправляемые авиационные ракеты С-8, выполнили с помощью бортового комплекса обороны противоракетный маневр, получил подтверждение уничтожения ДРГ ВСУ и благополучно вернулись на аэродром вылета.

В составе ударной группы действовали разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8. Их сопровождали поисково-спасательная группа, а также группа огневой поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, официальной представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 31 марта рассказал, что российские военные отразили пять контратак штурмовых групп бригад украинской армии у Синьковки и Тернова в ДНР. Военный уточнил, что в результате этого ВСУ лишились до 25 бойцов и четырёх автомобилей.

Конашенков 30 марта заявил, что украинские войска за неделю потеряли на купянском направлении до 310 военнослужащих. Он уточнил, что также ВСУ за это время потеряли два танка, три боевые бронированные машины и 22 автомобиля.