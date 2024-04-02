Москва, 2 апреля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Никакие варварские теракты не смогут запугать и сломить дух россиян и белорусов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в поздравлении главе МИД Белоруссии Сергею Алейнику по случаю Дня единения народов.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Никакие варварские террористические атаки не могут запугать и сломить дух россиян и белорусов, вынужденных отныне оплакивать в один день жертв нацистских приспешников не только Хатыни, но и Красногорска», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте МИД России.

Лавров подчеркнул, что общие тяжелые испытания ещё больше сплачивают, укрепляют решимость двух стран покончить со злом, источаемым человеконенавистническими идеологиями неонацизма и религиозного экстремизма.

Глава МИД России передал Алейнику сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю общего праздника — Дня единения народов России и Белоруссии. Министр также пожелал белорусскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В 1996 году 2 апреля президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Договор положил начало процессу взаимной интеграции стран. В 1997 году страны подписали Договор о Союзе России и Белоруссии. Позднее, в 1999 году стороны подписали договор о создании Союзного государства.