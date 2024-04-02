* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 2 апреля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Басманный суд заочно приговорил бывшего издателя «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Петра Верзилова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 8 годам и 4 месяцам колонии за фейки об армии, сообщили 2 апреля в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Приговором Басманного районного суда города Москвы экс-издатель «Медиазоны» Верзилов П. Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»)», — говорится в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 4 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Верзилова также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября 2023 года Басманный суд заочно приговорил Верзилова к 8,5 года колонии общего режима за фейки об армии. На заседании 9 января суд принял решение о заочном аресте основателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Верзилова и об объявлении его в международный розыск. Фейки, согласно материалам дела, Верзилов публиковал в социальных сетях.

Мосгорсуд 11 марта 2024 года отменил заочный приговор Верзилову. Дело направили в Басманный суд Москвы для нового рассмотрения.

В январе 2023 года Верзилова объявили в международный розыск. Ранее против него также выдвинули обвинение по ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства»). Верзилов же нарушил избранную ему меру пресечения (подписку о невыезде) и уехал за границу.