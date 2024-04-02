Москва, 2 апреля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Столицу России признали самым благоприятным в стране городом для проживания, она возглавила рейтинг качества городской среды, сообщил 2 апреля портал mos.ru.

Максим Блинов/РИА Новости

«Москва признана самым благоприятным для проживания городом по результатам расчёта индекса качества городской среды за 2023 год», — сообщили городские власти.

Кроме того, в число комфортных городов-миллионников вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар. Также комфортными для проживания городами назвали Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск и Нижневартовск, — с населением от 100 тысяч до миллиона.

В число наиболее комфортных для проживания городов вошли 759. Индекс качества городской среды, позволяющий определить приоритеты развития, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России рассчитало для 1117 городов. Этот показатель помогает понять, какие сферы городской среды нужно активнее развивать для улучшения жизни людей.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин в начале марта пригласил жителей столицы поучаствовать в общегородских субботниках. Горожане могут сами принять участие в благоустройстве Москвы.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, в 2024 году в региональную программу капитального ремонта включили свыше 2,3 тыс. многоквартирных жилых домов.

Собянин 31 марта сообщил, что в Восточном административном округе столицы порядка 18,6 тыс. жителей получили новые квартиры по программе реновации. Уже с начала этого года более двух тысяч человек стали обладателями современного жилья.