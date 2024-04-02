Елабуга, Татарстан, 2 апреля, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Елабуге увеличилось до семи. Об этом 2 апреля сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По предварительным данным, среди пострадавших числится три девушки и двое молодых людей, которые учатся в местном колледже. Пострадавшие находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.

По данным Telegram-канала «112», в здании образовательного учреждения на территории особой экономической зоны «Алабуга» во время атаки дронов находилось 850 человек.

Ранее в минздраве республики сообщили о шести пострадавших. Трёх из них госпитализировали, остальных после осмотра врачей отпустили домой.

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Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что в Елабуге и Нижнекамске зафиксировали атаку дронов на промышленные предприятия. Предприятия продолжают работу, серьёзных повреждений производство не получило.

Глава региона отметил, что в Елабуге в результате разрушения помещения есть пострадавшие. Врачи оказывают им необходимую помощь.

В пресс-службе Особой экономической зоны (ОЭЗ) добавили, что в результате удара беспилотников по общежитию в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабужском районе в Татарстане ранения получили два человека. Удары по зданию два дрона нанесли в 5:45 мск. Известно, что БПЛА были оснащены оборудованием стран НАТО.