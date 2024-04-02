Елабуга, Татарстан, 2 апреля, 2024, 09:26 — ИА Регнум. В результате атаки дрона на город Елабугу (Татарстан) пострадали шесть человек. Об этом 2 апреля сообщили в минздраве республики.

Кадр из видео

«Пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», ― добавили в ведомстве.

В минздраве уточнили, что после осмотра медиками трёх человек отпустили домой, ещё троих госпитализировали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили о пяти пострадавших.

«У нас пять пострадавших. Состояние лёгкой степени тяжести, не тяжёлые. Госпитализированы в ЦРБ», ― сообщили в ЕДДС.

Как уточнили в оперативных службах, повреждено остекление трёх зданий.

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Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что в Елабуге и Нижнекамске зафиксировали атаку дронов на промышленные предприятия, есть пострадавшие. Предприятия продолжают работу, серьёзных повреждений производство не получило.

Глава региона отметил, что в Елабуге в результате разрушения помещения есть пострадавшие. Врачи оказывают им необходимую помощь.

В пресс-службе Особой экономической зоны (ОЭЗ) добавили, что в результате удара беспилотников по общежитию в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабужском районе в Татарстане ранения получили два человека. Удары по зданию два дрона нанесли в 5:45 мск. Известно, что БПЛА были оснащены оборудованием стран НАТО.