Филадельфия, США, 2 апреля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Российский голкипер Иван Федотов провёл дебютную игру за клуб «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Нью-Йорк Айлендерс».

Chris Szagola/AP/TASS Иван Федотов

Встреча состоялась на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 3:4.

Федотов вышел на замену во втором периоде и смог отразить 19 из 21 броска по своим воротам. При этом российский хоккеист перед началом овертайма перепутал ворота, так как в НХЛ меняются воротами перед овертаймом, а в Континентальной хоккейной лиге — нет.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта московский клуб ЦСКА расторг контракт с Федотовым. При этом армейцы сохранили спортивные права на хоккеиста в России.

Экс-голкипер ЦСКА 29 марта перешёл в команду НХЛ «Филадельфия». Позднее в этот же день хоккеист заявил, что очень рад новому контракту с американской командой.

Федотов подписал контракт с «Флайерз» по окончании сезона 2021/22, однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрок год прослужил в рядах ВС России.

В июле 2023 года Федотов подписал с ЦСКА новый контракт, который Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала. Однако Международная федерация хоккея (IIHF) отказала армейцам в регистрации контракта, а вратаря дисквалифицировали на четыре месяца — начиная с 1 сентября 2023 года.