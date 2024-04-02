Федотов дебютировал в НХЛ и не сумел спасти «Филадельфию» от поражения
Экс-вратарь ЦСКА Федотов дебютировал за «Филадельфию» в матче НХЛ с «Айлендерс»
Филадельфия, США, 2 апреля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Российский голкипер Иван Федотов провёл дебютную игру за клуб «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча состоялась на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 3:4.
Федотов вышел на замену во втором периоде и смог отразить 19 из 21 броска по своим воротам. При этом российский хоккеист перед началом овертайма перепутал ворота, так как в НХЛ меняются воротами перед овертаймом, а в Континентальной хоккейной лиге — нет.
Как сообщало ИА Регнум, 28 марта московский клуб ЦСКА расторг контракт с Федотовым. При этом армейцы сохранили спортивные права на хоккеиста в России.
Экс-голкипер ЦСКА 29 марта перешёл в команду НХЛ «Филадельфия». Позднее в этот же день хоккеист заявил, что очень рад новому контракту с американской командой.
Федотов подписал контракт с «Флайерз» по окончании сезона 2021/22, однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрок год прослужил в рядах ВС России.
В июле 2023 года Федотов подписал с ЦСКА новый контракт, который Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала. Однако Международная федерация хоккея (IIHF) отказала армейцам в регистрации контракта, а вратаря дисквалифицировали на четыре месяца — начиная с 1 сентября 2023 года.