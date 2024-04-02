Якутск, 2 апреля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. В Якутии на 70-м году жизни скончалась оперная певица, народная артистка Республики Саха и заслуженная артистка России и Якутии Нина Чигирева. Об этом 2 апреля сообщил министр культуры и духовного развития республики Афанасий Ноев.

Соцсети Нина Чигирева

«Своим ярким талантом и мастерством Нина Чигирева многие годы дарила зрителям незабываемые впечатления и приобщала их к миру высокого искусства <…> Светлая память о Нине Николаевне Чигиревой навсегда останется в нашей памяти», ― написал Ноев в Telegram-канале.

Якутская певица, обладающая меццо-сопрано, выступала не только на подмостках якутского музыкального театра, Театра оперы и балета, но и на лучших сценических площадках мира.

Нина Чигирева родилась 15 ноября 1954 года в селе Эмиссы в Якутской АССР. Будучи студенткой III курса, в 1984 году впервые в истории Новосибирской консерватории завоевала звание лауреата престижного в СССР творческого состязания — ХI Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки. С 1987 года Чигирева являлась ведущей солисткой Государственного театра оперы и балета Якутии.

Певица выпустила несколько компакт-дисков и сольных альбомов, представляющих её самобытное творчество. С 1997 года Чигирева преподавала в Высшей школе. Её наградили почётными званиями «Заслуженная артистка Якутии» (1989), «Народная артистка Якутии» (2000), «Заслуженная артистка РФ» (1993). Также её удостоили ордена Дружбы народов и знака отличия «Гражданская доблесть».