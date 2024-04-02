Елабуга, Татарстан, 2 апреля, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали после атаки дрона на город Елабуга (Татарстан), сообщил 2 апреля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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Как сообщало ИА Регнум, в Татарстане утром 2 апреля зафиксировали удары дронов в Елабуге и Нижнекамске.

В особой экономической зоне «Алабуга» сообщили, что два беспилотника нанесли удар по общежитию. В результате пострадали два человека.