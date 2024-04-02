ДНР, 2 апреля, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, на протяжении долгих лет являвшийся для Вооружённых сил Украины и украинского командования одним из важнейших логистических узлов, близок к потере своего стратегического значения для ВСУ в результате продвижения российских войск, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Сейчас с учётом того, что наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьёзные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение», — указал Кимаковский в беседе с «РИА Новости» 2 апреля.

Он подчеркнул, что на данный момент фактически все дороги, ведущие в город, находятся под контролем Вооружённых сил России, в связи с чем Часов Яр в ближайшее время потеряет стратегическое значение. Как отметил советник Пушилина, с 2014 года Часов Яр использовался украинским командованием в том числе и как пункт для ротации личного состава.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы России заняли под Часовым Яром более выгодные рубежи. По его словам, это позволило российским военным взять восточную окраину города под огневой контроль.