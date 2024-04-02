Москва, 2 апреля, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли до взвода живой силы на авдеевском направлении. По району сосредоточения пехоты украинской армии удары нанесли экипажи танков Т-72 в связке с БПЛА «Орлан-30» группировки войск «Центр». Об этом 2 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

Большое скопление сил ВСУ, которые собирались предпринять попытку контратаки, в ходе воздушной разведки обнаружил расчёт беспилотного летательного аппарата «Орлан-30» и передал координаты танковому подразделению на их подавление.

Затем российские танкисты с закрытых позиций с помощью цифровых баллистических вычислителей и панорамных прицелов «Сосна-У», которыми оснащён современный танк, беглым огнём уничтожили осколочно-фугасными боеприпасами все выявленные цели на дальности более 5 км. Огонь постоянно корректировал оператор БПЛА. В результате украинские военные оставили свои позиции и отошли.

«Хватило два-три выстрела, чтобы на этом контратака противника прекратилась. Было поражено около взвода живой силы», ― рассказал командир танка с позывным Лом-42.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 31 марта ВСУ потеряли на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации до 295 бойцов и ещё один танк Abrams американского производства. Кроме того, украинская армия лишилась пяти боевых бронированных машин и пяти автомобилей, а также боевой машины реактивной системы залпового огня «Град», самоходной артиллерийской установки «Акация», САУ «Гвоздика», двух гаубиц Д-30 и орудия М119 производства США.

В то же время на донецком направлении российские военные уничтожили 11 складов с боеприпасами ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы они нанесли удары по двум РСЗО, шести САУ, в том числе трём польским установкам Krab, гаубице «Мста-Б», двум орудиям Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».