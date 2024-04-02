Москва, 2 апреля, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) и председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП), зампред Общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов предложили Министерству транспорта России запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты пассажиров, которые опоздали на первый рейс. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на соответствующие обращения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Речь идёт о билетах, которые приобретались вместе в одном бронировании. По действующим правилам, из-за пропуска первого рейса билет в обратном направлении также аннулируется. Часто об этой процедуре клиентов не предупреждают. Депутат Леонов назвал такую ситуацию несправедливой.

«Человек опоздал на рейс, в панике ищет новый, рассчитывая, что остальные билеты действительны, а они, оказывается, уже отменены. И он чаще всего об этом даже не знал. Это очень несправедливая ситуация», — отметил Леонов.

В свою очередь Илья Зотов напомнил, что не попавший на первый рейс клиент обязан уведомить авиакомпанию о намерении воспользоваться второй частью поездки, чтобы авиаперевозчик оставил бронь действительной.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля первый зампред комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия») заявила, что группа депутатов Госдумы готовит поправки в Воздушное законодательство РФ. Они касаются введения запрета рассаживать родителей и детей в самолётах.

В середине марта стало известно, что в России разрешили предъявлять электронный посадочный талон на самолёт вместо бумажного документа. Кроме того, для подтверждения факта перелёта теперь можно в дополнение к электронному билету предоставить в бухгалтерию электронный посадочный талон, который авиакомпания оформила в ходе онлайн-регистрации на рейс.