Сеул, 2 апреля, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Санкции в отношении двух российских компаний и двух граждан России, якобы связанных с ракетной и ядерной программой КНДР, ввела Южная Корея. Об этом 2 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Республики Кореи.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Санкции введены в отношении компаний Intellekt и Sodeistvie и против глав компании Intellekt Сергея Козлова и компании Sodeistvie Александра Панфилова. Оба бизнесмена являются гражданами России. Ограничения начнут действовать с 3 апреля.

Кроме того, санкции вводятся в отношении российских судов Lady R и Angara, якобы за причастность к транспортировке «военных предметов» между Россией и Северной Кореей.

По данным МИД Южной Кореи, санкции введены в связи с «финансированием ядерной и ракетной программ» КНДР с помощью отправки северокорейских специалистов в сфере информационных технологий и рабочих за рубеж.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Россия оставляет за собой право ответить на санкции, введённые Южной Кореей.

Захарова добавила, что антироссийские санкции подрывают экономику и промышленность Южной Кореи. Санкции негативно отразятся на всём комплексе двусторонних отношений.

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, делилась ли КНДР вооружениями с РФ в обмен на технологии, заявил, что Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает норм международного права. Он добавил, что те, кто задаёт подобные вопросы, должны сначала ответить на вопрос: есть ли у вас доказательства?