Красноярск, 2 апреля, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Причиной схода трёх вагонов грузового поезда с путей на участке Красноярской железной дороги (КрасЖД), предварительно, могли стать сработавшие автотормоза. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (СУТ) Следственного комитета Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«По предварительным данным… у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошёл сход трёх хвостовых вагонов с углём», — сообщили в Telegram-канале СУТ СК России.

Сход вагонов грузового поезда произошёл в ночь на 2 апреля около 00:40 по местному времени (1 апреля 20:40 мск) на перегоне Жайма — Мана в Красноярском крае. Как уточнили в ведомстве, следующий во встречном направлении пассажирский поезд не успел остановиться и совершил столкновение с одним из опрокинувшихся вагонов грузового поезда.

В результате инцидента никто не пострадал, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту столкновения подвижных железнодорожных составов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 1 апреля, семь человек погибли в ДТП с поездом и автобусом на переезде в Берендеево в Ярославской области. Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ.