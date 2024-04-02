Токио, 2 апреля, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Власти Японии планируют возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), выделив на указанные цели $35 млн. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на слова японского министра иностранных дел Ёко Камикаву.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Японии

28 марта глава МИД страны провела встречу с генеральным комиссаром организации Филиппом Лаззарини. В ходе беседы Камикава пообещала рассмотреть вопрос о возобновлении помощи.

Вместе с тем Камикава отметила важность обеспечения прозрачности и мониторинга финансов внутри БАПОР, а также нейтралитета сотрудников этой международной организации. Лаззарини в свою очередь подчеркнул, что агентство вместе с властями Японии хочет создать новую структуру для управления и мониторинга проектов. Японские сотрудники БАПОР смогут играть в ней активную роль.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января 2024 года ряд стран, включая Британию, ФРГ и США, объявили о приостановке финансирования БАПОР после подозрений в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС.

10 февраля израильская армия объявила о том, что якобы обнаружила тоннель военной разведки ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа. Израильская сторона утверждала, что внутри туннеля находилась инфраструктура, соединенная со штаб-квартирой этого агентства.

В помещениях штаб-квартиры якобы нашли большое количество оружия и боеприпасов, а также документы, подтверждающие, что помещения будто бы использовались боевиками ХАМАС. Руководство БАПОР опровергло эту информацию.

31 марта газета The Guardian со ссылкой на источники написала о том, что Израиль призвал расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а после передать полномочия этой организации другой структуре.