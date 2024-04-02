Лондон, 2 апреля, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Британские тяжёлые разведывательные беспилотники Watchkeeper, стоящие на вооружении ВВС Великобритании и каждый из которых стоит около шести миллионов долларов, оказались неспособны летать при плохой погоде. Об этом недостатке дорогостоящих БПЛА сообщила газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Британский парк дронов Watchkeeper с трудом может работать в плохих погодных условиях, и ни один из них не участвует ни в каких операциях, несмотря на то, что каждый стоит около пяти миллионов фунтов стерлингов», — говорится в материале.

Отмечается, что дроны-разведчики Watchkeeper сделаны на основе израильского беспилотного летательного аппарата Hermes 450. Однако британская версия этого беспилотника, претерпевшая множественные модификации, оказалась слишком тяжёлой, что и привело к ограничениям в использовании.

Как указал в беседе с The Times один из неназванных британских чиновников, по различным причинам пришлось списать 8 из 54 беспилотников на сумму 40 миллионов фунтов.

Как передавало ИА Регнум, в феврале агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания и её союзники приступили к разработке новых беспилотных летательных аппаратов с технологией искусственного интеллекта, что позволит БПЛА взаимодействовать друг с другом и направляться к объекту автоматически и без необходимости вмешательства со стороны оператора. Отмечалось, что ряд таких беспилотников западные страны намерены передать Украине, чтобы компенсировать Киеву острую нехватку артиллерии.

Российская сторона неоднократно предупреждала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, указывал на то, что поставки оружия Киеву не способны изменить ход конфликта, а лишь затягивают его.