Будапешт, 2 апреля, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Венгерский Центр основных прав, который организует в апреле конференцию консервативных политических действий (CPAC), объявил президента США Джо Байдена персоной нон грата. Об этом организация написала в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Авторы сообщения в шутку отметили, что участвовать в собрании могут только те, кто не заблудится на сцене. Они подчеркнули, что Байден не подходит под это требование и разместили изображение главы Белого дома с подписью, в которой напоминается о запрете.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбанвстретился с экс-президентом США Дональдом Трампом в поместье республиканца Мар-а-Лаго (штат Флорида). При этом венгерский лидер не стал проводить встречу с Байденом. Правительство Венгрии не скрывает, что ждёт победы Трампа на предстоящих в США президентских выборах.

8 марта Джо Байден, выступая перед своими сторонниками в Филадельфии (штат Пенсильвания), указал в своей речи о диктатуре на Дональда Трампа, Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. 12 марта МИД Венгрии вызвал американского посла в Будапеште в связи с высказываниями Байдена, касающимися Орбана.