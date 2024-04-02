Архангельская область, 11 января, 2009, 17:42 — ИА Регнум. На данным на 11 января в Архангельской области открыты 10 транспортных ледовых переправ. Об этом ИА REGNUM сообщили в Центре управления движением "Архангельскавтодор".

Из 10 переправ 6 открыто в Холмогорском районе, 2 - в Верхнетоемском и еще 2 - в Мезенском районах. В Холмогорском районе работают 6 транспортных ледовых переправ. Через Северную Двину: в Усть-Пинеге - для автотранспортных средств с грузоподъемностью до 1,5 тонн, в Хаврогорах - 3 тонны. На автодороге Ныкола - Двинской - Макары - Часовня - Пиньгиша - 1,5 тонны. На автодороге Ичково - Копачево - Ступино - 3,5 тонны. На автодороге Емецк - Сельцо через реку Ваймуга - 5 тонн. В Ломоносово через реку Курополка - 1,5 тонны.

В Верхнетоемском районе разрешенная грузоподъемность транспорта - до 2,5 тонн. Через реку Тоймушка на автодороге Верхняя Тойма - Черный Ручей также 2,5 тонны.

Мезенском районе открыты две ледовые переправы: на автодороге Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень, на реке Пеза. Грузоподъемность транспортной переправы 5 тонн. На автодороге Развилка - Бычье через реку Пеза - 2,5 тонны.